據中國日報消息稱，美國有關部門執法人員多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身份。

報導稱，截至11月11日，中方共有21艘輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查；9月以來中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭問詢、盤查。

消息指出，據悉，美方盤查有時長達數個小時，「反覆糾纏共產黨員身份，連入黨原因也要盤問」。

報導引述一名權威消息人士表示，「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」

此前，今年7月17日，對於有報導稱美國政府正考慮對所有中國共產黨員實施簽證限制，大陸外交部發言人華春瑩當時表示，如果屬實，美方就是選擇公然與14億中國人民作對，公然站到世界五分之一人口的對立面。

(旺報 )