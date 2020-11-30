民進黨桃園市議員王浩宇近日在臉書上發文指出，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排有特價，並稱這是美國牛最好吃的一塊，還稱有「含瘦肉精」。對此，罷王團體表示，之前衛福部長陳時中才說過「美牛不等於萊牛」，質疑王浩宇公然打臉陳部長，是「大尾到可以逆時中了」？
王浩宇28日在臉書上表示，稱家樂福所販售的美國無骨牛小排特價平均100克不到100元，推薦給大家。並稱，個人認為，該部位是美國牛肉最好吃的一塊，並Hashtag「有瘦肉精」。
對此「罷免王浩宇」臉書粉專今(30日)發文指出，現在是大尾到可以逆時中了是嗎？王浩宇公然宣稱美國牛肉，全部都是萊牛，而且是非常肯定的跟民眾說！但陳時中部長卻說，「美牛不等於萊牛！」所以現在王浩宇是公然打臉時中部長是嗎？直接逆時中就對了，還是又是在那邊唯恐天下不亂造謠呢？
網友們也留言回應，「我好怕他是不是已經預訂總統府發言人的位置了啊」、「以後不吃美國牛了，有進口美牛的餐廳拒吃，王浩宇說美牛都有瘦肉精」、「民進黨是否後悔讓這咖入黨啊？哈哈」、「一些賣東西的業者不要太高興，你們會後悔的到時候沒人敢吃你們就等著停業吧」。
(中時新聞網)
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