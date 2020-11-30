最近FB的跟風活動盛行像是「#打錯我的名字Challenge」，但跟流行也得要小心，例如最近新出現的「#匯錢給我challenge」，主打網友把自己的銀行帳戶號碼或者是銀行存摺照片PO在FB上，希望能夠收到有緣人的匯款。

在FB搜尋「#匯錢給我challenge」，果然出現許多相關貼文。像是：「三個月車禍四次了，玩匯錢給我的挑戰」、「抱歉我身上不到1百，1人5百捐款我一下感恩感恩」、「所有臉書跟風遊戲，我最喜歡這一個」、「給我錢一切好談就算打錯我的名字也無所謂:)」，這些網友都毫無保留的把個人銀行賬號給公開PO出來，希望得到一筆意外之財。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局粉專PO出情境劇， 提醒民眾小心「#匯錢給我challenge」 的風險。（翻攝 FB蘇澳分局粉專）

不過，警方提醒，小心沒遇到有緣人，先遇上詐騙集團。宜蘭蘇澳警方就趕緊在粉專上以模擬劇情宣導提醒，男主角哭訴：「今天警察跟我說，我涉嫌幫助詐欺，我所有的帳戶都不能使用了」、女主角也哭了：「你好傻啊！帳戶如果有不明款項匯入，剛好對方帳戶有問題的話，包你之後警察局跑不完。」

警方指出，最容易惹上麻煩的就是出現多年，不斷變種的「三角詐騙」案。也就是犯罪份子一面假裝是買家，取得無辜賣家的匯款帳號資訊；一方面又假扮成賣家，開設購物網站要求不知情的買家匯款至無辜賣家的帳號。當真實的賣家收到款項進行出貨後，不知情的買家卻會因為沒收到貨品，無辜賣家因此被告詐欺。

例如：詐騙集團B男假裝跟賣家A先生購買遊戲點數1.5萬元，卻也同時假裝賣1.5萬元的電腦給買家C先生，當賣家A先生出貨給騙子B男之後，騙子B男把賣家A先生的帳號提供給了買家C先生，買家C先生轉帳1.5萬卻沒有收到電腦，當然憤怒提告，而賣點數的A先生就莫名成為騙子的幫凶，帳戶全部被凍結。就是典型的「三角詐騙」。

典型的三角詐騙案例（中天新聞）

乍看之下，在網路上公布自己的銀行帳戶資料，看似沒啥害處。但如果遭到有心人士拿去做不當利用，恐怕還沒發財，就先惹上官司，千萬不可大意。

看到「#匯錢給我challenge」真的有人跟PO，理智的網友們則紛紛回應：「傻了，超危險」、「拜科技發達所賜，現在不用出門就能網上行乞」、「被檢舉成詐騙帳戶就知道惹」。

(中時新聞網)