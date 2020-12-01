公費流感疫苗今年初開打，當時打氣旺到爆，導致55到64歲族群暫緩接種，疾管署今天宣布，即日起恢復施打，全國疫苗量扣除幼兒接種第2劑及校園接種所需疫苗量約6.5萬劑，剩餘約31萬餘劑可供接種。

疾管署今(1)日表示，截至11月30日，公費流感疫苗總接種數約571萬劑，整體使用率9成4，65歲以上長者接種率50.3%，學齡前幼兒接種率46.8%，50至64歲成人則為15.7%，由於學齡前幼兒接種率仍低於今年度目標接種率55.5%，且為流感高風險族群，籲請家長儘速帶家中嬰幼兒前往合約院所完成流感疫苗接種，以保護嬰幼兒健康。

疾管署說明，自今日起50至64歲無高風險慢性病成人恢復接種公費流感疫苗，符合公費接種資格的民眾可至全國約3,600家合約院所接種，全國疫苗量扣除幼兒接種第2劑及校園接種所需疫苗量約6.5萬劑，剩餘約31萬餘劑可供接種，惟各縣市疫苗剩餘量不一，提醒民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

疾管署監測資料顯示，上週(11月22日至11月28日)國內類流感門急診就診共38,006人次，較前一週略降，惟近期趨勢仍呈緩升；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4週上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共13起，以幼托機構為多，且高於2018至2019年同期。依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數與前一週持平，目前持續處高點。

疾管署再次提醒，未滿9歲初次接種的嬰幼兒應相隔4週以上接種第二劑，以獲得完整保護力。除接種流感疫苗外，民眾平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣；外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉表示，國內類流感門診就急診人次，因為氣溫變化大，疫情會持續緩慢上升，呼吸道融合病毒流行還會持續一段時間。

預防醫學辦公室防疫醫師林詠青表示，目前流感季至今沒有發生重症狀況，但近日氣溫下降快，今年可能是暖冬，流感疫情也會比較晚，而過去流感高峰都是在春節前後，因此還要觀察。而接種流感疫苗需要兩週才有保護力，保險起見，符合公費接種對象者還是要儘速接種。

林詠青指出學齡前接種率，距離55.5%的目標還是有進度的空間，目前只有46.8%，他提醒，學齡前幼兒併發心肌炎等可能都會超過就醫黃金時期，呼籲六個月以上幼兒儘早接種。

(中時 )