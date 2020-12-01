根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時37分發生芮氏規模3.5地震，地震深度11.1公里，震央位於雲林縣政府西偏北方2.4公里（位於雲林縣斗六市），最大震度雲林縣3級。（編輯：張雅淨）1091201

(中央社)

#地震 #雲林縣 #氣象局