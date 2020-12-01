14：37雲林斗六規模3.5地震 最大震度雲林3級 15:442020/12/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣斗六下午2時37分發生規模3.5地震，最大震度3級。(圖/擷取自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時37分發生芮氏規模3.5地震，地震深度11.1公里，震央位於雲林縣政府西偏北方2.4公里（位於雲林縣斗六市），最大震度雲林縣3級。（編輯：張雅淨）1091201 (中央社) #地震 #雲林縣 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16馬赫 陸測革命性引擎 到世界任何地方不到2小時 10:012020/12/01 軍事 破天荒 特斯拉擬分兩天納標普 04:102020/12/01 全球財經 今年證交稅收 估超徵逾200億 04:102020/12/01 財經要聞 勞動基金三溫暖 10月慘賠441億 11月獲利又逾2千億 11:122020/12/01 財經 陸顯示產業穩步增長 致力新技術 04:102020/12/01 產業財經 別住公設樓下 過來人揭買房3地雷：超後悔 10:502020/12/01 生活 311地震將屆10週年 日本台灣交流協會推新LOGO感念台灣 13:132020/12/01 政治 職棒也有失業潮 準備好再求職 04:102020/12/01 運動天地 住公設樓下超後悔 網紅揭買房3地雷 11:572020/12/01 房市新訊 《國際金融》登上19864.15美元 比特幣創歷史新高 11:422020/12/01 財經 生活熱門新聞 買樓中樓住1年就後悔！賣掉慘賠100萬 網揭致命缺點 - 生活 不只胰臟癌！恐怖癌王死亡率超高 醫：半年就走了 - 生活 更強冷空氣周四到！下探14度 最凍時間曝光 - 生活 全聯米血糕最推哪個？2千網友刷爆這款：連吃三天了 - 生活 逛全聯驚見「7元雞腿」 內行曝兩原因：不敢買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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