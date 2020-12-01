最近新冠肺炎境外移入案例暴增，尤其以外國移工占多數，這些移工在台灣確診，已開始讓社會大眾不安，一方面深怕社區受到感染，另一方面治療代價極高，在健保等費用將調漲之際，民眾對外國人士使用醫療資源非常有感。對此，胸腔重症醫蘇一峰也感到憂心，一個陽性治療成本須花費200萬元，台灣健保就要變成全球新冠健保了。

截至12月1日，根據中央流行疫情指揮中心統計，短短5日暴增境外移入54例，其中印尼移工即占44例，比例高達8成，數字相當驚人。為因應此情勢，指揮中心已宣布印尼移工入台暫停2周。

蘇一峰今在臉書上發文指出，如果因為家庭照護需求問題，之後仍然需要引進印尼移工，他建議可以考慮機場入境實施前測，如果陽性就遣返，接下來隔離14天，隔離結束後測都陰性，才放行在台灣工作，這應該是目前看起來最適合的方法。

蘇一峰說，兩周後印尼移工一入境，在機場馬上進行篩檢，如果陽性馬上遣，不知道有沒有辦法辦到？總不能把台灣健保變成全球新冠健保吧。健保都快破產了，一個陽性治療成本要2百萬耶，這些費用都是全民一起埋單。

對於外籍移工確診病例大增，台灣當局該拿出什麼辦法？底下網友紛紛留言表示，「沒有做不到，想不想做而已⋯」、「應該隔離21天吧，14天就可以也太寬鬆了」、「在印尼就先隔離14天，檢驗陰性再搭機來台灣，再隔離！否則只是來消耗台灣的醫療人力、資源」、「不只馬上遣返，而且需處罰仲介」、「這會動摇國本，粗工和照護誰做？」、「隔離14天是必要，但是印尼方面提供的檢驗報告似乎不能信？」

(中時新聞網)