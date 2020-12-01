美國總統川普連任美夢看似大勢已去，但他仍持續打法律戰做困獸之鬥，始終不願承認敗選，他日前更在推特上表示，「自己不可能是唯一選輸的人」，並指控選舉存在舞弊。對此，前立委林濁水表示，不可能發生的，就是會發生，他更以前高雄市長韓國瑜的遭遇來說明。

《紐約時報》報導，民主黨在美國各州議會選舉中的表現不如預期，對此，川普也推文表示共和黨取得大勝，並強調自己沒有輸掉大選，不會是唯一選輸的人，同時，他也持續指控今年的總統大選存在詐欺和舞弊。

對於共和黨州議會選舉表現亮眼，川普也說，「我不可能是唯一選輸的人」，林濁水今30日在臉書上發文表示，「唉，不可能發生的，就是會發生」並指出，韓國瑜的暴起和暴落不是都被說不可能？所以重點在於有什麼不公平嗎？

網友們也留言回應，「蔡英文贏了總統，民進黨各縣市長期中選舉大輸」、「和2012總統大選結果一樣對不對」、「看這邊的川粉崩潰其實蠻療癒的」、「川普是神選的，這次美國大選世人也都有一票，是選上帝還是撒旦」。

共和黨州議會選舉表現亮眼 。 川普：我不可能是唯一選輸的人。 唉，不可能發生的，就是會發生。 韓國瑜的暴起和暴落不是都被說不可能？ 所以重點在於有什麼不公平嗎？ 由林濁水發佈於 2020年11月30日 星期一

(中時新聞網)