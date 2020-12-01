共機來不停，台海形勢緊張，兩岸情勢處於兵兇戰危的氛圍，還讓台灣民心動出現轉折。根據平面媒體公布的最新民調顯示，有超過6成的民眾認為，為來10年內，兩岸不會走向統一。

《遠見雜誌》11月30日所公布最新民調結果顯示，對於大陸在為來10年內可不可能實現與台灣統一，有66.3%民眾表示不可能，認為可能的民眾則有17.6%，另外還有16.1%民眾沒有明確表示意見。

同時，《遠見》的另一份民調也顯示，今年台灣民眾在統獨立場和對兩岸關係看法尚有出現變化，認為應「先維持現狀再看」的民眾有28.7％，認為要「永遠維持現狀」的有25.1%，而「贊成台灣獨立」的民眾則有29.8%，「贊成與大陸統一」的民眾有6.3%。

值得注意的是，雖然台灣人在統獨立場上出現波動，但在兩岸交流的議題方面，有高達64.2%的民眾認為，兩岸互動應該要增強，認為兩岸應減少交流的比例則只有21.1%。

這份民調也在PTT上引起網友討論，「所以快台獨好爆」、「維持非正式美屬台灣現狀的一直是主流而且還在成長」、「綠共還不快獨立到底怕啥？不就是怕被秒殲滅？呵呵」、「大家都嘛贊成台獨 不過可能嗎？」

(中時新聞網)