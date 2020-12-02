生病了想重拾健康，首先應該要試圖找出導致疾病的原因，逐一調整飲食、生活習慣，若情況仍未改善，再考慮藥物治療。但是看在腎臟科江守山醫師的眼裡，台灣實在有太多無效醫療、過度醫療。他認為，藥不是不能吃，但藥吃太多會有承受不了的副作用和致命的危險。想改善健康的方式有很多，吃藥只是其中一種方式，它的排序不應該在這麼前面。江醫師在《生病一定要吃藥嗎？逆轉慢性病，不藥而癒》一書中，提出他的見解。以下為重點書摘：

醫療行為越多，身體付出代價也越多

●案例一：六十多歲的尿毒症患者，腎與心卻每況愈下

我有一個六十多歲的男性病患，他有尿毒症，及心臟問題，長年都在對抗著這些疾病，用藥量可想而知。但他光是心臟病就做了七次冠狀動脈介入治療、六個支架，總被我促狹笑稱「賽登輝」。無奈的是，這些療程並沒有維持他的生活品質。

試問倘若光靠藥物治療就能對抗疾病，為什麼心臟病還會一直發作？心臟問題依舊層出不窮？最後腎臟功能越來越差，尿毒症都找上他？或許你會認為上述例子最多只能說藥物治療效果不盡如人意，不能證明吃藥致病。那麼，且再聽聽我身邊的實例。

●案例二：健康檢查出高血脂，吃藥控制反而罹患白內障

我有一個同學是某連鎖店老闆，在忙碌於事業之餘，每年一定定期抽空前往台大醫院進行健檢。由於他相當注重健康，生活飲食有所節制，身體控制還不錯，每年的健康檢查報告都安全過關。

然而，就在三年前他被檢查出高血脂，於是在醫師指示下他開始服用常見的史他汀（Statins）類降血脂藥。九個月過後，他發現自己視力嚴重退化，經過檢查確診雙眼白內障，最後只能動手術裝置人工水晶體（他也是我們班上第一個開白內障的人）。

我的朋友納悶不已，他表示自己生活模式、飲食習慣皆沒有任何改變，前一年的眼睛檢查醫師還告訴他一切正常，他不解白內障到底怎麼發生。聰明如你應該猜到原因。沒錯，根據研究顯示使用史他汀類藥物，會提高白內障風險。這種顧此失彼的現象，也是一種藥物造成其他疾病或問題的典型。

過度用藥和治療，無法保障反而有害健康

台灣人看診平均每張處方藥品是美國的兩倍。治療達成率卻遠不及美國。為什麼呢？

以三高為例，在美國當第一次確診時，除非你的檢驗數值高過標準值太多，醫師判斷可能較容易導致立即的危險，否則醫師會請你先透過生活型態調整、改變飲食等方式來恢復健康。台灣則通常是醫師告訴你：「最好馬上吃藥控制，不然血管受到破壞，身體的各主要器官都會產生很多不可逆的傷害..。」最後就是大家領著藥回家，開始吃藥人生。

打個比方來說，當被診斷出高血壓時，應該先檢視自己的體重、飲食、生活習慣。老菸槍要先戒菸；有肥胖問題者先減重；飲食需要降鹽、多魚少肉..，做好自我健康管理，並做到每天測量血壓。倘若控制情況仍舊欠佳，則再進一步檢查腎臟、內分泌，以排除次發性高血壓問題。上述步驟努力過後，證實血壓仍然降不下來時，再接受藥物治療才是比較理想的順序。

我常說：「愚者畏果、智者畏因。」我們該害怕的不是生病這結果，該害怕的是導致生病的原因，避開這些原因，才是追求健康的不二法門。（編輯梁惠明）

《生病一定要吃藥嗎？：逆轉慢性病，不藥而癒》書封(圖/新自然主義出版提供)

(中時新聞網)