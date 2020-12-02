逛市場搶便宜，沒看仔細恐被騙。一名網友分享，媽媽去逛菜市場搶到7尾300元的挪威鯖魚，當天晚上立刻煮來吃，結果一吃就覺得不太對勁，衝去冰箱一看，就知道果然是老媽被騙了！並趁機教育大家，兩種鯖魚該如何分辨。

一名網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，老媽去逛菜市場時，魚販老闆祭出超殺優惠「一尾70元、7尾300元」，當場就吸引一堆阿桑瘋搶，而原PO的媽媽也成功搶到幾尾，興高采烈地帶回家。

該網友表示，當晚家裡立刻煎一尾來吃，結果一吃她就覺得不對勁，打開冰箱一看就知道「老媽被騙了！」她買到的是便宜的「台灣鯖魚」鹹魚。雖然媽媽說老闆當場有煎給大家吃看看，味道也真的很好，但原PO推測，老闆恐是煎挪威鯖魚供人試吃，然後賣給大家台灣的鯖魚。

該網友指出，這不是媽媽第一次被騙了！並趁機機會教育一下「鯖魚的不同 」，挪威鯖魚身上班紋為條狀，體色較銀白，而寒帶魚的油脂較多，肉質較細；而台灣鯖魚的身上班紋較明顯為點狀，因油脂較少，所以口感較柴。

貼文曝光後，掉出許多苦主，「要看身上的花紋！我媽也被騙過」、「我之前也被騙過，然後之後做了功課才知道」、「我媽還中招好幾次」、「挪威真的好吃，台灣吃過一次被全家嫌棄」。另也有許多網友感謝原PO的知識分享，「長知識了，感謝分享」、「「鯖魚油質很多，肉嫩。鹹魚很柴。其實外觀分的出來。」

(中時新聞網)