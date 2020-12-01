癌症為國人十大死因之首，其中癌王胰臟癌讓人聞風喪膽，但其實還有個冷門的癌症與其並列在癌王的位置上，那就是膽管癌！它的發生率幾乎等於死亡率，且對化學及放射性治療反應不佳，癌末約半年內就走了。另醫師也透露癌王的四大條件，並提醒大家若發現大便變灰、右上腹疼痛、體重減輕要注意。

醫師江坤俊在節目《江P醫件事》上分享，胰臟癌之所以被稱為癌中之王，是因為發生率等於死亡率，但其實很少人知道的「膽管癌」也是如此，因此與胰臟癌一起並列為癌中之王。

江坤俊解釋，膽管癌其實就是長在肝臟裡的膽管所產生的癌症，大約有20％的膽管癌是長在肝臟裡面，另外的7o至80%的膽管癌則是長在肝臟外面。

江坤俊表示，癌中之王須符合4個特性，分別是「癌細胞不能長在體表」、「癌細胞長在無痛覺器官」、「跟腸胃道不相關連」以及「對化學及放射性治療沒反應」。而胰臟癌與膽管癌都符合這些條件。

江坤俊指出，肝是沉默的器官，而且肝臟很大，若膽管癌只發生在肝的左葉或是右葉，沒有佔據到整個肝臟的時候，基本上是不會有什麼症狀的，也不會造成黃膽，頂多就是造成一點點的疼痛，而多數人右上腹的疼痛，都會等到一定程度才就醫，但通常此時都已為癌症末期。

江坤俊也說，較有症狀的膽管癌多發生在肝臟外，因為很快會壓迫到膽管，所以會造成黃膽症狀出現，像是眼睛變黃和大便變黑。不過，即便長在肝臟外能較早發現，但因為肝外的膽管癌周遭有很多血管和神經，只能靠化學及放射性治療，但此方式的反應又不佳，所以才會造成末期的膽管癌常在半年內就離世。

江坤俊指出「膽管癌的高風險族群」，本身有肝內結石或曾感染過中華肝吸蟲的人，長期慢性發炎容易造成膽管炎發生；另有「B肝／C肝」、「過度肥胖」以及「糖尿病」的患者容易產生肝內膽管癌。若發現大便變灰、右上腹疼痛、體重減輕，都可能是膽管癌前兆，請盡快就醫。

(中時新聞網)