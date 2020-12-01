腸病毒的逆襲來了！一名媽媽昨憤怒發文表示，由於班上腸病毒案例增加，因此女兒學校突宣布停課一周，讓她很擔心女兒也跟著中獎，更讓她爆氣的是那些隱瞞病情的家長，明明知道孩子生病，還硬要帶去學校上課，不管是否會傳染給其他同學，超自私的行為讓她忍不住痛批「垃圾家長」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，11月30日早上收到老師的通知，由於班上學生罹患腸病毒的案例增加，因此學校將停課一周，等待下周一才恢復正常上課，並呼籲家長要多注意孩子的身體狀況，

原PO指出，女兒的同學應該早就知道確診腸病毒了，但卻等到周一（30日）早上才通報學校。其實停課一周並不是大問題，但她很擔心女兒會中獎，對於有工作的家長來說，突如其來的停課更是棘手，無論孩子有沒有被傳染腸病毒，都需要臨時請假照顧孩子，讓她忍不住痛批：「垃圾家長就是垃圾家長！」

原PO也說，早知道孩子罹患腸病毒，卻選擇先觀察孩子身體狀況是否好轉，再決定要不要請假通報學校或是依舊正常到校上課，這樣的行為真的很自私，就好像是「別人的小孩死不完」，讓她越想越生氣。

許多家長看了超有共鳴，「受害家屬+1」、「這種家長很多欸，隱瞞也要把小孩送來，一直說咽喉炎或是喉嚨還沒破，不算腸病毒」、「我姪女就是這樣上課第三天中腸病毒的」、「很多家長都裝作不知情送去學校，他們的理由是不然我要請假！超自私的家長」、「隱匿病情真的很母湯」、「女兒托嬰中心上禮拜也有小朋友確診，結果沒停課，我女兒就中獎了」

中山醫大兒童急診科主任謝宗學日前也在臉書上表示，腸病毒的逆襲來了！小兒急診室幼童腸病毒病例最近明顯上升，根據家長的回饋，周遭有越來越多孩子罹患腸病毒，這是個值得注意的警訊。且與流感不同，腸病毒是道地的「本土病毒」，目前無有效疫苗，最有效的預防方法就是勤洗手。

謝宗學也呼籲家長，罹患腸病毒的孩子請在家中休息7天再去上學，可有效遏制腸病毒的校園傳播。最近雖然新冠肺炎確診病例大增，但都是境外移入，暫時不用恐慌，但腸病毒疫情卻是正在上升的「進行式」，反而更需要小心和注意。

(中時新聞網)