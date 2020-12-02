保守的投資者會購買儲蓄險，但真的划算嗎？一名網友分享，爸媽20年前買了一堆回本型儲蓄險，一年要付幾10萬，到期後他只拿到幾百萬，若當初拿這筆錢投資買房，現在都可以當包租公了，因此好奇會買儲蓄險的人是否都很笨？引發網友熱議，許多人點出關鍵，其實20年前的儲蓄險很不錯，利率比現在好太多了，根本買到賺到。

一名網友前天在PTT上發文表示，看到爸媽20年前買的保單差點吐血，買了一堆回本型儲蓄險，一年要幾10萬元，都被郵局跟保險業務騙了，這些錢若當初拿來買房子，說不定都能買得起兩棟房了，現在早就爽當包租公，但如今他卻只拿到幾百萬的錢，包租公夢碎，因此好奇詢問「買儲蓄險的人是不是都很笨？」

貼文引發熱議，許多網友看了直呼「20年前的儲蓄險很好」，因為那個年代的儲蓄險利息很高，跟現在完全不一樣，買到賺到，如果沒有急用錢可以不要先解約，利息可能更高。「有20年前的儲蓄險爽都來不及了」、「那年代利率可高了」、「沒急著用不要解約，有的20年後算利息才高」、「買到都超級賺的」。

另也有網友認為，「也許那些錢沒買保險現在都賠光了」、「先貼保單來看吧，二十年前說不定買到五六趴的你房子一年有五六趴？」、「你爸那時玩股票說不定都賠光」。

(中時新聞網)