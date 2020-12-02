繼台南市政府上月舉辦肉燥飯節後，南市府加緊推出「台南肉燥飯嘉年華」，將於6日在台南新光三越新天地小西門戶外廣場登場。本次活動將邀請雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等精選店家共同較勁，推廣台灣優質豬肉及台灣優質米，行銷國民美食好滋味。

南市府觀旅局指出，本次活動集結了26個優良精選的店家，設攤展售美味肉燥飯料理，現場也將邀請街頭藝人精彩演出，還有網路票選「最愛肉燥飯」贈送肉燥飯料理折價券，消費每滿100元送摸彩券，從下午1時到4時，每個整點時分，都會於現場抽出多項好禮，就是要讓大家「有吃又有拿」！

台南市長黃偉哲表示，活動現場因人潮眾多，請全程佩戴口罩，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加活動，以確保自身及他人安全。觀旅局長郭貞慧則表示，為配合防疫工作，現場工作人員（含市集及表演者）均實施實聯制登記，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結（https：／／forms.gle／WQAkJ3H7CucxcvpHA）填寫您的聯絡資料，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可，以利全民防疫。

交通方面，觀旅局建議參加民眾可盡量搭乘交通工具，搭乘大台南公車公車1號、2號、5號、10號、11號、18號、19號、88號公車，至「小西門（大億麗緻）站」下車後即可抵達，歡迎大家搭乘大眾運輸前往。此外，自行騎車或開車的民眾，也可多利用「台南好停APP」，將車輛停放於會場周邊停車格或停車場，也歡迎租賃使用T-Bike公共自行車、電動機車等綠色運具，輕鬆、低碳漫遊台南各景點。

(中時 )