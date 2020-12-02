桃園市長鄭文燦表示，桃園永遠挺千葉，「日台友情 千葉＋桃園 We Are Always Here」。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府秘書處「國際城市線上對談」第四場邀請友好城市千葉縣知事森田健作與談。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府祕書處第四場「國際城市線上對談」邀來友好城市千葉縣知事森田健作，他感謝桃園捐贈手套、護目鏡和乾洗手等防疫物資，讚「患難見真情、友誼更可貴」，桃園市長鄭文燦也熱情回應，強調日台友情珍貴，桃園永遠挺千葉，「We are always here！」

鄭文燦說，桃園和千葉同為國際機場所在地，機場、社區、醫院防疫都相當重要，身為國家門戶，疫情初期台灣採嚴格應變，管制外籍人士入境，不分國籍都要入境篩檢，居家檢疫14天、自主健康管理7天。桃園醫療體系收治了近25％病患、組成防疫車隊、防疫旅館後援及積極進行社區感染控制等，也運用桃園產業實力，集結包括醫療口罩、檢測設備、防護衣等生產線，支撐「防疫國家隊」大量產能。

森田健作讚台灣防疫有成世界驚艷，成田國際機場和桃園同樣有邊境管理難題，千葉和中央政府共同合作防疫，日本11月確診人數逐步攀升，千葉縣以防疫與經濟雙軌發展為目標，整備醫療體系及防疫旅館，每日提供萬件PCR檢測能量，現正執行紓困方案，發起「與千葉一同」活動，積極透過觀光、物產周等行銷活動刺激經濟。

森田健作表示，千葉縣經常在臉書等SNS上向台灣宣傳千葉旅遊、美食及祭典相關資訊，推廣千葉觀光、文化、歷史等魅力，2020東京奧運會4個競技項目也在千葉縣幕張展覽館、釣崎海岸舉辦。他認為在疫情肆虐之際，更感城市交流、互助的重要性，「和桃園不僅是夥伴，也成了好朋友！」會持續推動城市交流。

鄭文燦表示，除了先前體育、教育、公務職員等交流外，未來在醫療也可多有交流，台、日醫療技術先進，可以增加交流。秘書處長顏子傑也說，盼疫情盡快趨緩，雙方以往的馬拉松、高中生桌球賽、高中生校園交流能如昔互動，未來在文化方面能有新交流。

(中時 )