財政部賦稅署2日表示，今年9-10月期統一發票中獎號碼已開出，特別獎獎金1千萬元中獎號碼為42024723，總共開出十張千萬元發票，其中有五張在新北市、三張在桃園市，基隆市、台南市各一張。

今年9、10月期統一發票中獎號碼如下，特別獎（1千萬元）「42024723」；特獎（200萬元）「64157858」；頭獎（20萬元）3組分別為「68550826」、「84643124」、「46665810」。另增開六獎2組，末3碼為「651」、「341」。

1千萬元發票開立地點則包括基隆市七堵區明德二路的全家超商購買94元乳香世家鮮乳、台南市安南區安中路三段7-11超商以icash花42元購買可口可樂跟愛心牛奶球。

新北市則有五張千萬元發票，包括在板橋區民族路中油花105元加油、在三重區仁愛街225巷的停車場繳費100元、在新店區安康路二段麥當勞購買185元商品、在新店區北新路三段馬可先生購買124元麵包、中和區景平路全聯購買56元食品。

桃園市則有三張千萬元發票，包括桃園區復興路中華電信繳納電信費333元、桃園區復興路「成助茶」購買35元飲料、中壢區環中東路二段「海口蔬果中心」購買89元蔬菜。

財政部提醒，郵局已不提供統一發票兌獎服務，民眾可在實體據點如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫等兌換所有獎項（包括1千萬元特別獎）。

另外，民眾可在統一發票官方APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎。而農漁會信用部、信用合作社可兌領二獎以下獎項、雲端發票千元獎。至於7-11、全家、萊爾富、OK等四大便利商店與全聯福利中心、美廉社等可兌領五、六獎。

(工商 )