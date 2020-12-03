現代人生活已經離不開網路，若有「不舉」問題，許多軟男更是經常自行上網尋找答案。根據男性醫學會調查，網路搜尋「壯陽、壯陽藥物、不舉藥」等關鍵字，每日的搜尋記錄將近上千次，一年更高達30萬筆以上！

「我當初就是搜尋到所謂的『官方線上網站』，所以自以為買的是原廠壯陽藥！」40歲的阿華(化名)連續使用2~3個月，卻遲遲不見效果，最後才硬著頭皮帶藥去就醫，結果發現壯陽藥成分竟只是澱粉。

壯陽偽藥猖獗多年，過去不肖商人就已仿冒得唯妙唯肖，正牌藥比偽藥只多了標示編號可分辨，但如今偽藥製作技術再升級，根本難以辨別。（圖／報系資料庫）

「買到沒效的偽藥，已經算幸運了！」雙和醫院泌尿科主任吳佳璋醫師說，曾有一對40歲夫妻想要孩子卻遲遲未果，屢次行房過程中，老公發現自己竟有勃起問題，於是自行上網購買壯陽藥，但肚皮仍不見動靜而求診。

「結果一檢測才發現，老公的精蟲品質很差，後來懷疑是買到壯陽偽藥，查驗成份後發現內含睪固酮成份，因為睪固酮過度補充會抑制腦下垂體分泌激素，所以導致精蟲數量稀少、不健康而不孕。」

另一名同樣40歲的男性下場更慘！吳佳璋說，男子網購的壯陽藥成份掺雜降血壓、血糖成份，導致使用後有盜汗、心悸症狀，最後昏迷緊急送急診，差點危及性命，當下測量血糖值竟降到35mg/dL左右。(正常值為70~100mg/dL)

台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師說，偽藥工廠經常生產各式各樣的偽藥，如果上一批剛好製作血糖偽藥，那下一批藥可能就掺雜降血糖成分，所以可能會有各式各樣不同的風險，實在非常沒有保障！

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(中時新聞網)