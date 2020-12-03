被控詐欺 黎智英交保遭拒 將關押至明年4月再訊

《壹傳媒》創辦人黎智英與其2名兒子及壹傳媒多名高層等共10人，今年8月分別涉嫌違反香港國安法、串謀欺詐或煽動意圖罪，曾被香港警方國家安全處拘捕，後獲保釋；其中黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權、及行政總監黃偉強昨（2）日被控告欺詐罪，黎並在旺角警署被通宵扣查，於今(3日)押送法院，最後被裁定收押至明年4月16日再訊，另兩人獲保釋。

押解黎智英的警車抵達西九龍法院。(圖/翻攝自東網)

周達權早上亦由警車押抵西九龍法院。(圖/翻攝自東網)

港媒《東網》報導，負責審理此案的總裁判官蘇惠德為國安法指定法官。在法庭上，控方反對3名被告保釋，認為他們犯罪嚴重，且有潛逃風險，根據紀錄3人過去經常在同一日離港，又在同一日返港，反映3人的聯繫緊密性，並指稱黎智英在2017年7月起約2年半間，曾外遊87次，只有共670日在港；周達權更曾外遊127次，而黃偉強則曾外遊51次，反映3人經常離港並滯留在其他地方。

而黎智英更身背四宗案件，控方質疑其缺乏與本地的聯繫，反而與其他國家有着緊密聯繫，其中在台灣有著不少生意，聘請超過1000名員工，且台灣與香港不設司法互助，潛逃後恐難以追回。

最後法院裁定，拒絕黎智英的保釋申請，而周達權及黃偉強則可保釋，全案將押後至明年4月16日再訊。

(中時新聞網)