民進黨今召開首場「壯大台灣，國家就安全」座談會。台北醫學大學教授張國城表示，「讓美國賣武器給我們，比要美國為台灣出兵還有用」，台灣應強化國防引進裝備，改變國防架構，才會壯大台灣，國家就會安全。

民進黨副秘書長林飛帆則表示，從防疫工作證明，台灣是有能力自我保護的開放國家。但有些人仍選擇投降。作為執政黨，民進黨有義務讓人民知道，要獲得和平，首先要有力量。國家安全必須靠自己，提升自我防衛能力，也不能把市場綁在單一國家身上。

今座談會邀請台北醫學大學教授張國城、中山大學教授郭育仁、民進黨中國部主任吳峻鋕和民進黨國際部主任羅致政共同會談國家安全中的美中台關係。

林飛帆致詞強調，台灣是一個強而有力的國家，民眾不要妄自菲薄，台灣有能力面對各種挑戰，要達成兩岸和平或在國際展現能力，都必須從壯大台灣的角度思考，而非一味服膺對手的想法。

他也表示，台灣要獲得和平，重點要是先有力量，獲得經濟自主性，不能綁在特定市場中；同時在國防上，也要提升自我防衛能力。

吳峻鋕強調，台灣國家不安全源自馬英九的執政八年，中國對台灣的各方面侵略，讓中國有機會全面滲透台灣，導致台灣經濟過度依賴中國、台灣社會被全面滲透、國防軍心動搖。民進黨執政後，面臨很嚴峻的環境。

他指出，和平有兩類，一是求和、畏戰，結局就是綏靖主義，讓中國統戰成功；二是現實主義，強調和平要有足夠的實力，讓侵略者有所忌憚。蔡總統上台後，台灣社會已經警覺中國的滲透和進犯，台灣主流民意也託付給民進黨，支持維持現狀，並獲得國際的認可。

他表示，民進黨政府國安政策在施政上，有三項重點：調整經濟體質、維護區域和平穩定、增強自我防衛能力。

羅致政則強調，「中國愈追求安全，愈會擠壓別國的安全」。中國藉由分而治之的策略，在許多盟邦之間，挑撥離間彼此的關係；其次，也在個別國家內部製造分裂，弱化敵人，弱化心防。

他指出，中國強大的輿論戰對台灣影響更大，台灣人保護國家的方式應該是「明辨是非，認清事實」、「真正關鍵的決斷是在台灣人自己手裡，」台灣需要憑藉自己的努力，而非因一味推責國際而喪失決斷的時機和權力。

郭育仁點出蔡總統的執政三項特質：矯正馬政府的問題、展現國力、獲得國際認同。他表示，蔡總統矯正馬英九執政八年的四個重大國安問題：國防建設停滯、外交休兵、兩岸關係極度不對等、經濟過度傾斜中國。

(中時 )