印度加爾各答機場發生2場奇特的「蜂災」，一大群蜜蜂趴停飛機上，迫使航班延誤。更奇特的是，在以消防水柱沖掉與驅離蜜蜂之後，短短16小時後，又有另一架飛機被蜜蜂趴滿，只能再用水柱沖掉。

印度時報(times of India)報導，這兩起奇特事件發上周日與周一早上，地點都在加爾各答機場的25號灣。第1起在周日下午4點左右，隷屬維斯塔拉航空(Vistara)的一架準備飛往德里的航班，發現登機門旁聽的一塊區域，趴滿了密密麻麻的蜜蜂，形成黑楬色的區域，乍看之下還以為是飛機破了個洞。

這班飛機也立即停止登機，並通報消防部門。

據目擊者所說，這群蜜蜂是幾分鐘內就聚集在一起，彷彿準備築蜂巢一樣。隨後消防車趕到，以水柱噴向蜜蜂，結束這起事件。

客機上趴滿蜜蜂，形成深色斑塊，好像飛機破了。(圖/加爾各答航空)

這架航班最終於下午6：30起飛，比原定的5:30拖延了1個小時。

詭異的是，到了星期一早上，維斯塔拉航空的地勤人員發現，蜜蜂又密集在另一架準備前往布萊爾港(Port Blair)的飛機，這次蜜蜂聚集在航空公司的字體上，幾乎遮住了Vistara字體。消防員再次用水砲對準蜜蜂將其趕走，飛機最終於上午11:30起飛。

Rarest Of Rare 😱 : Honey Bee attack on an Aircraft at Kolkata Airport | Vistara Airbus A320 Neo

資深飛行員表示，雖然昆蟲很小，但是飛機也蠻怕的。每架飛機都有好幾個探針，是用來測量飛機周圍的靜態壓力、氣流總壓力或是空速的。這些裝備非常敏感，要是有隻蜜蜂鑽入，會導致空氣速度指示器出錯，而結果可能是災難性的。

Looks like honey pancakes inside 🧇



Kolkata yesterday. @airvistara 🛫 pic.twitter.com/Pu7ydGt8bY — Tarun Shukla (@shukla_tarun) November 30, 2020

奇特的是，機場當局對機場周邊環境進行了大範圍檢查後，卻找不到蜂巢。機場當局和航空公司官員認為，或許蜜蜂正在遷徒，而機場是中間的停留點。

也許加爾各答機場真的位在蜜蜂遷徒路線上，因為過去也曾發生過3起。類似事件曾在去年9月、2012年8月、2012年9月都出現過，只是不一定趴在飛機上。

(中時新聞網)