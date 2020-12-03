台鐵新竹路段4起搞軌案 男聲押獲准

外物入侵台鐵軌道，竟是人為搞「軌」！台鐵新竹路段自11月18日起，短時間內發生4起異物入侵鐵軌案，靖鐵路警察局組成「除石專案小組」，與台鐵合力逮捕擅自搬水泥蓋到鐵軌上的羅姓男子，羅男3日下午遭警方以公共危險罪嫌移送至新竹地檢署，檢方以其居無定所、有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

台鐵1252次列車11月23日，晚間6點48分要進入竹北站時，疑因撞到異物而停下，全車200名乘客因此轉乘，幸無大礙。台鐵報案請鐵路警察局調查，發現竟是24歲羅姓男子所為，羅男因「喜歡聽石頭破掉的聲音」而犯下此案。

警方組成「除石專案小組」，並調閱沿途監視器，發現至12月2日為止，一共發生4起搞軌案，警方鎖定同名男子所為。警方指出，由於軌道安全形同公共安全，因此不敢大意，於新竹路段沿線埋伏、追蹤，2日晚間7點40分許，台鐵1252次列車司機員再度發現異狀，因此立即通報鄰近的警察，警方隨後逮捕到羅男。

羅男到案時供稱，因喜好聽石頭破碎的聲音而犯下此案，不過他舉起軌道邊緣的水泥蓋，放置於鐵軌上，力氣驚人，羅男雖為初犯，卻又連續犯下多起，因他的行為已有影響公共往來安全之虞，警方隨後將該名侵入軌道「搞軌」的男子，依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方向新竹地方法院聲押獲准。

(中時 )