公司尾牙是員工們增進情感的一天，除了傳統的聚餐、團拜，有些公司還會有摸彩，讓許多員工期待能中大獎好過年，但你有偏財運可以抽到大獎嗎？風水命學老師楊登嵙分享，原來尾牙摸彩得大獎有妙招！

2021年歲次「辛丑」，辛五行是金，所以今年為金牛年，土可以生金。因此今年開運色系是「土」及「金」。「金」色系包含白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色，「土」色系包含黃色、米黃色、咖啡色、棕色。

▍第一招：穿著開運色系服飾

尾牙抽獎當天穿著開運土及金色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合條件，則以自己的貼身衣物來強化。

▍第二招：配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是貔貅，可以配戴貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身邊，貔貅色澤以開運土及金色系更佳。

▍第三招：開運紅包

準備2個紅包，紅包1個包4顆黃豆，另一個包9顆黃豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為4及9的易經數理為「金」的能量。

▍第四招：開工紅包

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

▍第五招：財神符

可以將在財神廟求的財神符，帶在身上參加尾牙。財神符是有期限的，如果求得的財神符已經3年以上，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

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(中時新聞網)