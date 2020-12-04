苗栗縣通霄鎮的茂谷柑今年受旱災裂果、落果嚴重。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣茶葉、柑橘類、水稻等農作物，受今年9至10月份乾旱影響，紛紛傳出農損災情，縣府提報中央爭取天然災害救助，卻遲遲等不到農委會公告辦理，承受不住基層輿論壓力，縣長徐耀昌拜會農委會，主委陳吉仲允諾盡速公告辦理苗栗縣現金救助及低利貸款，降低受災農友的損失。

苗栗為農業大縣，今年卻受旱災農損嚴重，農業處農務科4日指出，以往勘災後提報中央爭取天然災害救助，大約1周會有公告辦理災害救助，但今年11月5日提報的茶葉、帝王柑，時至今日將近1個月仍不見公告，受災農民心急如焚，讓地方公所和縣府承受巨大壓力。

同樣因旱災受損，鄰近苗栗縣的台中市茂谷柑、后里區帝王柑，農委會早在11月19日就已公告辦理現金救助及低利貸款，這讓苗栗縣農民忿忿不平，質疑「今年苗栗縣的天災救助公告特別慢，難道和桃竹苗停灌補助有關，農委會審慎評估是怕農民重複領補助？」。

苗栗縣長徐耀昌12月2日率農業處團隊，北上拜會農委會向主委陳吉仲表達農民心聲，農務科表示，主委當下表示苗栗縣相關天然災害救助案已簽核，也允諾盡速公告辦理苗栗縣受損作物的災害救助，請農友不必擔心慌張。目前苗栗縣茶葉、茂谷柑及7個鄉鎮的帝王柑、後龍及苑裡的水稻，災損已達救助標準。

不過正值柑橘盛產期，不僅茂谷柑及帝王柑有災情，桶柑也因缺水嚴重，果實小顆，公館鄉農會總幹事古雪雲在臉書上為農民抱不平，她表示辦理農業天然災害救助多年，從未見過旱災如此嚴重，可是竟然未達災害救助標準，最近還有山豬危害，桶柑園裡滿滿的山豬腳印。

(中時 )