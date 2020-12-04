教育部體育署今日舉辦「109年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，公開表揚今年國際賽事獲獎選手120人次以及績優運動科學研究16件，本年度總計發出國光體育獎助學金4740萬元及運動科學研究獎勵金73萬元。

今年國際體壇受疫情影響，包括東京奧運等多數國際賽事都面臨停辦或延期，而我國防疫措施有成，選手多能維持訓練及體能。目前於國訓中心備戰東京奧運的黃金計畫選手，如拳擊世錦賽奪牌選手林郁婷及黃筱雯、射箭世錦賽金牌雷千瑩、彭家楙、譚雅婷及柔道亞錦賽銀牌楊勇緯，更利用訓練空檔親自出席受獎。

除了菁英選手在國際比賽持續突出表現，今年獲獎者中也有許多青年或青少年選手開始在國際賽會嶄露頭角，如角力選手張惠慈、柔道選手林崇佑、游泳選手王昱翔等青年好手，以及首次在冬季青年奧運奪牌的滑冰選手張蕙、冰球選手林威宇及張恩婗也同在獲獎者之列，顯示我國長期建立奧亞運接班梯隊，培訓潛力選手有卓著成效。

本次頒獎典禮除表揚國光獲獎選手的優異表現外，體育署希望藉由這次難得的場合，公開鼓勵投身運動科學研究與發展的運科研究人員，以提升運動科學研究動能及推動競技運動之未來發展，體育署也表示明年將是史上第一次奧運及世大運同年舉辦，期待選手在今年養精蓄銳，明年能量爆發，締造卓越成就，國光頒獎典禮屆時將擴大辦理。

(中時 )