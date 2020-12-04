大陸線上交易一向熱絡，金融科技業者受惠，業績也跟著大爆發，根據統計，大陸高科技信貸規模達到5160億美元（逾台幣14兆元），但大陸監管機構擔憂隱藏的風險，並開嗆螞蟻集團及騰訊等互聯網巨頭、金融科技業者過度追逐利潤，實施「掠奪性貸款」，還利用科技誤導消費者，不僅發生套利行為，也與持牌金融機構有不正當的競爭，因此將擬定草案，要求金融科技業者應比照銀行，為貸款提供30%資金，同時憑話徹查是否有市場壟斷行為。

根據《南華早報》報導，受惠於科技的發展，加上智慧型手機普及，大陸消費者信貸市場呈現爆炸式增長，而大陸目前也是全球最大的高科技信貸市場。規模僅次於日本及韓國，截至去年底，大陸的金融科技貸款激增至5,160億美元，比2018年的3,630億美元增加了42％。

報導指出，大陸小企業資金需求約89.7兆人民幣，去年有52％未被銀行獲准，且大陸多數金融科技公司的貸款利率都比銀行業低，其中螞蟻集團的年利率平均為14.6％，低於政府設定的一年期私人貸款的15.4％上限。因此，大陸金融科技公司通過幫助缺乏抵押品的小企業，獲得信貸來促進金融普惠。

以螞蟻集團旗下的線上商業銀行MYBank為例，光是為了準備今年的光棍節，便提供4000億人民幣無抵押擔保給小企業，之所以吸引小企業，就是因為貸款只需不到３分鐘，即可在手機上申請，審批所需時間不到１秒鐘，而這些工作完全不需人力。

至於大陸境內金融科技信貸規模水位急升，瑞士國際清算銀行（BIS）總經理Agustin Carstens便指出，這項巨大的爆炸性創新，在幾年內已經遠遠超出了監管及監督能力。

因此，大陸監管機構開始擔憂隱藏的風險，中國銀行及保險監督管理委員會（CBIRC）消費者權益保護局局長郭武平表示，在新冠疫情大流行期間，金融服務提供商過度追逐利潤，實施掠奪性貸款並利用技術誤導金融消費者，發生了監管套利行為，並且與持牌金融機構存在不正當競爭，應該受到監管。

報導並提到，在11月2日「雙11」到來之際，大陸銀保監會正式推出 規則草案，提議限制該國7,227家小額信貸機構的貸款。該草案是在螞蟻金服的股票將於上海及香港開始交易的三天前發布的，最後使 這項370億美元的首次公開募股喊停，擬議規則中的一項條款，就是要求金融科技公司為其貸款提供至少30％的資金，即金融科技業者應比照銀行。8天後，11月10日，反托拉斯監管機構隨後提出了另一組規則草案，以研究Big Tech平台的潛在壟斷行為。

(中時新聞網)