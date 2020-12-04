副總統賴清德今晚出席「2020台灣醫療科技展」，他致詞表示，現在或是未來的年輕人，幾乎是「三明治世代」，不僅要照顧小的，也要照顧老的。如果醫療科技發達，可以讓年輕人在照顧長輩方面，獲得很大的幫助，減輕負擔。

賴清德致詞時表示，他非常榮幸來參加「2020台灣醫療科技展」，誠如蔡總統在開幕式所提到的，這個展覽的主題符合六大核心戰略產業中的資通訊產業、生醫產業與民生及戰備產業，可以說是為這些產業超前部署。

他說，台灣醫療科技展有幾個特點，第一，即便在疫情威脅之下，展覽仍能如期開展，是國際級的實體大展覽；第二，今年共有550家展商、150個新創團隊、1580個展位及30個國際協會線上參與，可以看得出來，這個展覽相當成功。

他說，身為醫界的一份子，看這個展覽，感觸特別深刻。近年來，醫療科技的變化非常大。不過，這些醫療科技產品，其實也是解決臺灣社會人口老化問題非常有效的方式；1993年臺灣65歲以上的人口首次超過總人口比例的7％，到了2018年，65歲以上的人數已占全人口的14％，臺灣正式進入高齡社會。

他表示，由於生物科技及ICT產業的進步，再加上進入工業4.0時代後，人工智慧、物聯網、雲端運算、區塊鏈、VR、AR等科技，讓整體醫療邁向智慧化。

他舉例，過去醫生看診時，通常是以望聞問切的方式，搭配電腦斷層、核磁共振等醫療器材，來看病患體內狀況。未來，則是看細胞內的基因，或者各種生物特徵，就能了解病人的健康狀況。也就是說，精準醫療不僅精準，還可以預測、預防。智慧醫療加上精準醫療，不僅有助提升對病人的照顧，也是未來臺灣產業發展非常重要且很好的方向。

他認為，教育部或各大醫學院也應納入醫療科技的專業知識，讓醫學系學生求學時，能夠學習相關專業知識，訓練出來的學生才不會與時代脫軌。

他表示，今天看到這麼多的展商，有這麼大的進步，他感到非常高興，這表示，不僅我們的ICT產業發達，生物科技產業也非常發達。這個成果值得年輕人共同參與、追求。相信，不僅個人可以在這些領域上面築夢，對臺灣整體經濟與產業的發展也會很有幫助。

(中時 )