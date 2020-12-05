正值川普政府加緊對中共譴責之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日宣布將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），對涉入惡意影響力行動的中國大陸官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止入境。

蓬佩奧在國務院官網上聲明指出，中國共產黨長久以來向全世界散播馬克思列寧主義，而中共統戰部資助與支持遍布全球的海外組織，不僅替中共進行大外宣，甚至還欺壓霸凌那些反對北京政策的人們，特別是學術界、商界、公民社會團體，及海外華人社群成員經常成為統戰部恐嚇目標，反對中共駭人侵犯人權的海外少數族裔與宗教群體成員也包括其中，甚至利用「肉搜」並公開目標人士與其家人的個資，藉此進行政治恐嚇。

蓬佩奧表示，他將依據「移民與國籍法」，制裁曾涉及使用或威脅使用暴力、竊盜、公開個人資訊、間諜行動、惡意破壞，或惡意干涉美國國內政治事務、學術自由、個人隱私或商業行動的中國與中國共產黨官員，或是積極參與中共中央統戰部活動的人士。

蓬佩奧說，這些惡意行動的目的為拉攏、脅迫美國與其他國家地方政府領導人、海外華人社群、學術界與其他公民社會團體，以促進中共威權論點與政策重點，並強調未來將持續透過類似措施，「清楚表明美國不歡迎違反以規則為基礎的國際秩序之人士」。

蓬佩奧最後敦促中國大陸停止透過脅迫與恫嚇手段壓制言論自由，且美國未來會持續檢視可動用措施，回應這些令人關切情事。

(中時新聞網)