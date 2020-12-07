據了解，美國政府最快將於當地時間周一(7)日公布，對至少12名中國大陸官員實施制裁，並涉取消港議員資格。市場憂新中美關係再趨惡化，恆生指數雖高開34點，但大盤愈走愈低，交易約一個半小時大跌579點，見26256點3周新低點外，並跌破跌雙周線約26626點，與月線約26487點位置。恆生指數早盤收26382.06點，下跌453.86點，跌幅1.69%。國企指數(H股)早盤收10437.22點，下跌187.43點，跌幅1.76%。

大型權值股美團挫2.1%，成交量居冠達62.51億港元。成交量第二位是盈富，跌1.6%。

九倉置業漲4.3%，為早盤表現最好權值股。表現最差則為中海油，因正評估母企業遭美國列制裁黑名單所造成負面衝擊，早盤跌3.5%。

另外，友邦保險跌逾2%領跌，建設銀行、工商銀行、中國銀行亦跌逾2%。中芯國際漲逾4%，明源雲漲逾9%。

保利協鑫報漲逾17%，據報導因與協鑫新能源公布，因出售一座已營運約2.11億元人民幣太陽能電廠，估可賺進約0.46億元人民幣。

(時報資訊)