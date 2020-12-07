理專不當勸誘投訴又一樁，立委葉毓蘭7日在財委會中指出近期接獲民眾投訴北富銀理專不當銷售使客戶損失千萬，但金管會態度卻三不一沒有「不介入、不處理、不調查、跟我們沒有關係」。金管會銀行局長莊琇媛表示，這已協調過很多次了，目前銀行沒有發現有缺失，還在處理中，但會請銀行盡快與客戶和解。

葉毓蘭指出，近期接獲民眾投訴理專不當財務規劃，蒙受千萬元損失的案件，有一位60歲的陳情人，對理專完全信任，6年來在理專勸誘下買了10項保單，資金全部來自房屋貸款、4次解除保單又再買保單，這些完全符合理專不當理財規劃的「標準案例」。

葉毓蘭表示，從2020年4月份以來不斷向金管會陳情，金管會竟然直接交給涉案的銀行去處理並依據銀行的回覆直接轉復陳情人，金管會根本沒有做任何的實質調查或相關金融監督，陳情人投訴無門。這些陳述的狀況，金管會可說是「三不一沒有」的態度是不可以的，今年消費糾紛有4,000多個案件，金管會要認真處理保障民眾權益。

莊琇媛表示，這個個案已協調過很多次了，處理程序就是請銀行稽核單位去查，現還在協調中，但會請銀行盡快與客戶和解。

(工商 )