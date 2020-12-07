印尼籍移工確診引爆移工宿舍居住品質惡劣的問題，為避免成破口，桃園市勞動局7日下令全市移工宿舍1周內要全面大消毒，並將宿舍照片回傳，未於14日17點前繳交者，將會同衛生局前往稽查，呼籲業者加強預防移工宿舍群聚傳染風險。

勞動局外勞事務科長陳秋媚表示，桃園市是外籍移工人數最密集的城市，截至10月移工人口已達11萬4000餘人，僱用移工的事業單位超過6500家，鑒於全球新冠肺炎疫情持續升溫，移工確診人數不斷增加，甚至失聯造成地方防疫疑慮，7日宣布全市僱用移工的事業單位都要辦理自主消毒。

陳秋媚說，全市設有20人以上移工宿舍的業者約有800多處，即日起都要以漂白水1000ppm濃度加強消毒和擦拭宿舍環境，大型宿舍可主動聯繫桃園市環保局協助消毒，並於14日下午5時前，回傳各移工宿舍檢核表及消毒照片2張至勞動局信箱（[email protected]，聯絡電話：03-3322101＃6821~6821），以降低移工群聚感染，造成社區防疫破口。

勞動局強調，桃園市防疫始終採取高標準政策，勞動局將會同衛生局不定期抽核，若未配合防疫傳送相關資料及照片的事業單位，勞動局也將彙整名單給衛生局，入場辦理防疫勸導措施。

至於外界擔憂成防疫破口的醫管中心，桃園市境內經勞動部核可的移工健檢單位有7家，勞動局也將於8日逐間調查，了解移工過渡時期的短暫住宿地點，並將環境查核內容回報給勞動部。

(中時 )