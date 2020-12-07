在韓國攻讀博士的曾以琳日前遭酒駕撞死，親友連署向韓國總統府青瓦台請願突破門檻；她的父母對韓國今天的回應，充滿無力感，希望繼續連署，讓韓國正視並承諾改善酒駕情況。

衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的28歲女兒曾以琳11月6日在首爾街頭遭酒後駕車者闖紅燈撞死，親友11月23日在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，希望當局加重酒駕刑責，5天內就達到20萬人連署門檻。

韓國行政安全部警察廳次長宋敏憲今天透過影片代表政府回應，除對這次事件表達遺憾外，也說明經警方調查，肇事者事發時已達到應吊銷駕駛執照的爛醉狀態，警方11月19日依特定犯罪加重處罰等法律規定，以危險駕駛致死罪將肇事者移送檢方查辦。

曾慶暉說，對於韓國政府的官腔回應，內心除了充滿無力感，也只能尊重，與妻子石慶宇真的盡力了，也累了；雖然無權干涉韓國政府加重酒駕刑責修法部分，但女兒不能白白地犧牲，希望連署可以降低韓國的酒駕情況，減少家庭因此而破碎。

石慶宇談到女兒的死，內心還是無法平復，語帶哽咽，她說，韓國今天出面回應的代表，只是行政安全部警察廳次長的身分，不是總統府青瓦台的高官，真的有點失望，希望韓國政府可以正視酒駕所造成多少家庭的破碎。

石慶宇指出，韓國最近嚴格取締酒駕，警察真的很辛苦，不過，若沒有修法加重酒駕刑責，未來酒駕肇事情形還是會繼續發生；女兒不能白白地犧牲，請願連署雖然已突破門檻，但連署直到23日才截止，希望大家繼續連署，讓韓國總統府青瓦台可以真正的重視，並承諾改善民眾酒駕情況。

對於韓國回應「肇事者將依現行法規可處無期徒刑或3年以上有期徒刑，不會因酒駕而減輕刑責，會依法給予嚴懲」，石慶宇希望韓國政府說到做到，民眾酒駕都要嚴懲，降低民眾因此而傷亡，女兒才不會白白地犧牲。

(中央社)