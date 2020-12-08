中天換照假處分遭駁回 鄭文燦：尊重專業 14:032020/12/08 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天換照假處分遭駁回，桃園市長鄭文燦8日重申尊重專業。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天換照假處分遭駁回 鄭文燦:尊重專業 訂閱影音： 中時新聞網 中天新聞台針對國家通訊傳播委員會（NCC）「不予換照」的決議聲請假處分，7日遭台北行政高等法院駁回，桃園市長鄭文燦8日被問及此事，未正面回應，僅再度強調換照審議是NCC按照衛星廣播電視法進行的決策事項，他尊重專業審議，隨即掉頭離去。 新聞專業不同 法官歪樓娛樂台 北高行駁回中天聲請假處分 朱立倫：民主悲歌 (中時 ) #換照 #專業 #審議 #ncc #尊重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天假處分遭駁回 盧秀燕：意見打壓是國家悲哀 11:452020/12/08 政治 法官幫NCC補刀 董保城直言憲法沒學好 04:092020/12/08 焦點要聞 羅智強連發3文向中天新聞致敬 砲轟：獨裁時刻現在開始 12:392020/12/08 政治 中天關台幾無電子媒體聲援 律師陳麗玲：牆倒眾人推 14:302020/12/08 政治 北高行駁回中天假處分 游盈隆發表「三個訝異」 13:432020/12/08 政治 法院駁回中天假處分 葉毓蘭：台灣言論自由正式進入黑暗時代 08:192020/12/08 政治 中天電視關台在即 黃偉哲：還有司法救濟路線可走 13:502020/12/08 政治 北高行駁回中天假處分聲請案 柯文哲：以後都用一樣的標準 14:292020/12/08 政治 政治熱門新聞 罷免突破6萬讚怕了？萊豬行政命令送出 吳思瑤竟缺席 - 政治 胡志強預告韓國瑜動向？王淺秋一段話爆玄機 - 政治 青山宮遶境鞭炮為何放到早上？廟方爆「超瞎」實情 - 政治 謝長廷幫日本核食大內宣後 最新民調一面倒 - 政治 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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