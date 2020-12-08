中天換照假處分遭駁回 鄭文燦:尊重專業

中天新聞台針對國家通訊傳播委員會（NCC）「不予換照」的決議聲請假處分，7日遭台北行政高等法院駁回，桃園市長鄭文燦8日被問及此事，未正面回應，僅再度強調換照審議是NCC按照衛星廣播電視法進行的決策事項，他尊重專業審議，隨即掉頭離去。

(中時 )