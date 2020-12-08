匠師人才荒 天仁工商變身傳藝傳習中心

古蹟、歷史建築修復匠師人才荒，台南市無形文化資產豐富，今年更新增6位人間國寶，為聚焦傳統工藝保存傳習，獲中央支持將把已停招的學甲區天仁工商規畫「傳統工藝保存傳習研究中心」，預計2023年運作，並同步於市區設置文資學院，未來2據點將結合學校培育傳統工藝人才。

台南市無形文化資產涵蓋泥塑、剪黏、廟宇結網等，已登錄無形文化資產包括民俗42項、傳統工藝17項（23位保存者）、傳統表演藝術16項（30個保存團體）及保存技術5項）6位保存者）共計80項，其中，工藝與保存技術共22項（29位保存者）。

文化局長葉澤山指出，這幾年進行古蹟、歷史建築修復時，匠師人才極度欠缺，台南持續開辦例如「向大師學習」等傳承技藝課程，但未能長時間培育，甚為可惜，因此，一直希望建置傳統工藝保存傳習研習中心。

台南市長黃偉哲力挺深根傳統藝術育才理念，主動尋求文化部支持，拍板定案傳統工藝傳習中心落腳閒置多年的天仁工商。天仁工商停招後，該處校地產權現為市有地，預計將斥資3億元打造，明年啟動相關細部規畫。

葉澤山說，文化局連續6年、每年編列108萬購入藝術品典藏，目前已有10多件藝術品，未來傳統工藝保存傳習研究中心不只利用現成教室授課育才，也有展覽、研究、展售等功能，另也將同步於市區規畫文資學院。

葉強調，沿襲過去拜師學藝至少要3年6個月才能出師，未來兩處據點將結合大學或高中職學校課程，有別於目前授課多為幾堂課的傳承技藝性質，希望日後能協助學生探索職涯，在專家、大師培育下，踏上專業傳統工藝之路。

(中時 )