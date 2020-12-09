【愛傳媒葉毓蘭專欄】近期銀行理專盜用客戶資金的弊端一再發生，而且盜用的金額越來越多已經達到三億元，民眾辛辛苦苦賺的錢被理專盜領、虧空，有的還是退休金、養命錢。

我質詢金管會主委黃天牧要求比照食品安全衛生管理法、空氣污染防制法、所得稅法，在銀行法也把檢舉人獎勵及保護入法。

銀行理專的弊案因為資訊的不透明，而且很多弊端只有組織內部員工最清楚，因此，我要求要有保護吹哨人的設計，鼓勵銀行內部員工揭發弊案發給獎金並給予身分保密、工作保障、人身保護。

另一方面，金融弊案往往造成民眾巨額的損失甚至影響民眾對金融的信任，我要求應該比照警察查獲槍枝毒品重大刑案發給破案獎金，金管會同仁如果能主動查獲重大金融弊案也發給破案獎金。

相信從獎勵檢舉人、吹哨人、查獲人面向三箭齊發一定對銀行理專盜領弊案能有嚇阻效果。

我也建議，金融機構對於任何非客戶本人的大額提款、匯出款作到查核客戶本人的機制，例如金融機構得回撥客戶原留的指定電話，比照銀行電話理財中心的SOP。防止存款被理專五鬼搬運。

金管會今年受理民眾陳情有關金融業消費糾紛案件就有4010件之多，我要求針對每一件案件都能有妥善處理機制，保障廣大民眾的權益。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)