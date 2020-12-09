「花開四季‧新瓦紅」常設展即日起於新瓦屋客家文化保存區展開，展出鄧雨賢的手稿。（莊旻靜攝）

台灣歌謠之父鄧雨賢曾在芎林任教，新竹縣文化局即日起在新瓦屋客家文化保存區，舉辦「花開四季‧新瓦紅」常設展，以新瓦屋、鄧雨賢為2大主題，介紹在地林姓家族的開墾，以及回顧鄧雨賢的生活，在場還可看到鄧雨賢的作品及手稿，認識他的創作生涯。

新竹縣長楊文科表示，鄧雨賢對於台灣音樂文化的貢獻極大，也歡迎大小朋友共同與會參觀。文化局長李安妤指出，新瓦屋為台灣第一個客家文化保存區，不過在2013年鄧雨賢影音館成立後，便未更新展覽主題，因此去年向客委會爭取經費，全面更新並命名為新瓦屋故事館，提供民眾不同的參觀體驗。

「花開四季‧新瓦紅」常設展設有8大單元，可使用影音處空地圖、翻牌互動遊戲等裝置，還有板凳裝置牆、花鼓主題區及導覽服務站等，還原過去林姓家族在此生活及開墾的足跡。

展覽也呈現鄧雨賢後人收藏的文物，包含他的筆記本、為學生表演活動創作手稿等，以及芎林國小典藏的鄧雨賢授課使用的風琴，讓民眾更加貼近真實的鄧雨賢。戶外展區也規畫「新瓦屋家屋地圖」QR Code。

「花開四季‧新瓦紅」常設展開館時間為每周二至周五上午11點至晚間6點，周六、日上午9點至晚間6點，民眾在展覽期間完成學習單並參加新瓦屋志工隊定時導覽，即可向當日帶導志工兌換精美小禮物1份，詳情可至文化局粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )