迎接純電世代來臨，Audi e-tron今日正式上市，建議售價304萬元起，四環品牌首度進軍純電車市場，即以SUV和Sportback雙車款及55 quattro與50 quattro雙動力編成，提供消費者最多元的電動車選擇。台灣奧迪更致力打造友善電動車環境，建置便捷的充電服務網絡，結合豐富的「純電生活方案」與完善的原廠購車保障，讓車主能更輕鬆、簡單開啟智慧純電生活。

台灣奧迪總裁Matthias Schepers提到，順應全球汽車產業邁向純電化的發展趨勢，我們更以「Future is an Attitude 」前瞻性思維推動台灣電動車發展，未來我們不僅將持續引進更多純電車款，並且會與各界密切合作打造電動車友善環境，一方面促進台灣環境永續的發展，並且進一步打造台灣科技智慧城市的願景。

為有效降低Audi e-tron 車主的里程焦慮，台灣奧迪致力打造電動車友善的純電用車環境，自去年起即超前部署，積極佈局多元化充電網絡共同打造便利純電生活圈。台灣奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務，整合多方資源以尋求最適合台灣電動車車主的充電環境，不僅僅為了滿足Audi e-tron 車主充電需求，更希望能推動台灣電動車市場的整體發展。

在家用充電服務方面，Audi 選擇與台灣本土公司Noodoe(拓連科技)合作，借重Noodoe在北美設立充電站數年所學習到的經驗跟技術，並結合對台灣的居住環境的了解，打造「Audi x Noodoe Home Check行動安裝管理平台」。

透過流程的整合，消費者可以預先進行線上評估，協助消費者在購買Audi e-tron 之前，事先判斷住家安裝充電樁設備的可行性，並且協助續的社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等前置作業等，Audi 前線業務人員與Noodoe 將會為車主一同把關所有流程細節，藉由貼心完善的一站式服務，大幅減輕車主安裝家用充電樁的煩惱與時間成本。

目的地充電服務方面，Audi e-tron的充電規格除可相容全台近千座的公共充電裝置外，台灣奧迪更與Noodoe (拓連科技) 與華城電機合作，透過策略聯盟串聯Noodoe EV環島充電網 及華城電機旗下EValue 充電據點，鎖定全台百貨公司、飯店停車場等場域以及相容近千座公用充電站，滿足Audi e-tron車主日常通勤、假日出遊及環島長程旅行等多元化充電需求。

至於高效充電服務， 台灣奧迪再度聯合新充電合作夥伴EV OASIS 加入Audi 充電服務行列中。EV OASIS目前已於新竹湖口交流道，與台南交流道旁提供120 kW快速充電站服務，並且將於明年擴增至少5個快速充站點，包含台北、苗栗，台中，彰化以及嘉義，也規劃使用綠色能源為電動車充電，更加友善我們的環境。

(中時 )