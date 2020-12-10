富櫃200期貨於108年10月掛牌交易，在上市屆滿一年之際，為鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣，並使期貨交易人更加熟悉瞭解本商品，期交所與櫃買中心在今年10~12月聯手聯出獎勵競賽活動。據統計數字顯示，109年11月富櫃200期貨日均量達1031口，較活動舉辦前109年1-9月日均量433口成長138%，活動宣傳推廣效益持續展現。

期交所與櫃買中心在109年10月至109年12月聯合推出「富櫃200期貨至尊爭霸賽」及「櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動」兩項獎勵競賽活動，總獎金共464萬元。

期交所「富櫃200期貨至尊爭霸賽」，109年11月期貨經紀商組有8家期貨經紀商營業據點獲獎，依排名依序為元大期貨總公司、統一期貨、元大期貨新竹、富邦期貨、元大期貨高雄、元大期貨台中、元大期貨台南及永豐期貨總公司；另期貨交易輔助人組則有10家業者獲獎，依排名依序為統一證券城中、永豐金證券三重、永豐金證券台南、元大證券文心、元大證券太平、元大證券南崁、永豐金證券員林、元大證券鶯歌、元大證券內湖及台中銀證券豐原。

櫃買中心「富櫃200期貨交易獎勵活動」，109年11月期貨經紀商組有2家業者獲獎，依排名依序為元大期貨及統一期貨，得獎公司各可指派2名業務員獲獎；另期貨交易輔助人組則有6家業者獲獎，依排名依序為統一證券城中、富邦證券員林、凱基證券松山、永豐金證券台南、日盛證券竹北及元大證券文心，得獎分公司經理人及各可指派1名業務員獲獎。

(時報資訊)