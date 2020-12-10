根據日本央行(BOJ)最新數據，日本11月生產者物價指數（Producer Price Index, PPI）雖然與10月一樣持平沒變化，但卻較2019年同期要減少2.2個百分點，並創下自5月以來半年新低。

衡量經濟環境是否進入通貨緊縮的數據之一PPI，日本今年從3月份年增率出現負值後，至11月時已連續8個月都無法轉正。

同時，11月PPI年減2.2%，刷新6個月新低點。根據BOJ這份初值報告，主因是石油與煤產品年減18.5%所致，同產品10月則減少16.2%。其它像化學相關產品年減4.8%，鋼鐵類年減2.6%，木製品也年減2%不等。

11月PPI經濟數字內，大部分品項都較一年前減少，少數增加的像是有色金屬產品，年增7.7%居首，食物與非酒精性飲料年增1.2%居第二位，在在顯示日本人消費力對幾乎所有產品，普遍有降低趨勢。

至於11月出口價格月增率為0.4%，年減率0.2%。同時，進口價格月增1.1%，一年大減8.6%。

通貨緊縮是通貨膨脹反面概念，因民眾消費力降低或延緩消費，導致市場上流通貨幣不足，包括物價，工資，糧食，能源等價格普遍下跌，進而出現供過於求現象。故長期通縮對一國的經濟，財政以及就業方面，都會出現負面影響。

(時報資訊)