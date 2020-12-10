受惠於遠距辦公及數位轉型需求大增，國內企業協作互動資通董事長郭承翔表示，在市場剛性需求推升下，加上未來趨勢推動，加速企業數位轉型動能，今年營收預估可望突破7.5億元新高，明年持續看好，營收有望達3成～5成的成長幅度。

互動資通今年成立邁入第15年，旗下雙產品包括EVERY8D企業簡訊與team+企業整合協作平台，郭承翔表示，今年營收成長幅度為三成，若算入尚未驗收的專案，成長幅度則將達五成左右。

郭承翔表示，十多年前他就以經先看到行動通訊的必然趨勢，team+的最早原型，是與HTC前身的Dopod 818手機合作，當時內建自行研發的傳訊程式，讓客戶可以互相傳送免費訊息，所謂十年磨一劍，今日的team+不再只是企業的即時通訊，而是結合客戶商業模式，整合企業所有生產工具、軟硬體虛實整合的Hub，打造產業專屬定製化的整合協作生態系。

看準企業重視高資安的市場趨勢，相較於公有雲產品而言，互動資通更早看到私有雲企業協作的剛性需求，郭承翔說，「今年在疫情的推波助瀾下，各產業都動了起來」，以今年來看，互動資通取得大型金融集團、政府部門以及大型醫療體系的採用，同時還包括高科技製造等各領域指標性大型客戶的導入。

展望2021年，郭承翔說，2021年team+的市場布局將以「深化各產業應用」與「擴大策略合作生態系」為二大發展目標，結合中大型客戶的關鍵商務模式。他表示，team+做的不僅是企業內外溝通協作的串連，而是系統整合與協作的中樞，讓所有溝通協作都能在IM（即時訊息）裡完成，打造整合協作生態系，成為客戶數位轉型的關鍵夥伴。

(工商 )