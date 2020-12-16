行政院會明將聽取文化部「國家文化記憶庫計畫執行情形」報告，其中指出，國家文化記憶庫將收錄以台灣為主的各博物館特色典藏及在地記憶素材；並以數位博物館「看故事」、「逛展覽」的主題化方式，打造台灣文化內容共構平台。

文化部報告指出，「國家文化記憶庫」將透過系統性和主題性的「盤、收、存、取、用」機制，加速推動文化資源的開放利用；並收錄以台灣為主的各博物館特色典藏及在地記憶素材，從台灣重要文化人物到全國各地鄉鎮社區部落、不同社群的在地文史紀錄，並以數位博物館「看故事」、「逛展覽」的主題化方式，打造台灣文化內容共構平台，也提供素材更多應用的可能，接軌國際創用CC授權標示，加速內容流通取用，更提供創作功能，讓民眾可自主分享記憶，由下而上共筆書寫。

另外，行政院會明天也將聽取科技部「數位浪潮下的台灣科技新創」報告，科技部表示，科技新創公司扮演關鍵角色，政府為了扶植科技新創發展，科技部、經濟部、國發會及金管會等跨部會協力打造台灣新創生態系，希望幫助科技新創公司成長茁壯。

報告指出，因應現今數位浪潮下的產業轉型需求，科技部除積極協助新創公司，並成立台灣科技新創基地，引進國際加速器來台合作培育科技新創，也為台灣產業數位轉型打下厚實基礎。

除此之外，科技部將在政策支持下持續加強跨部會協作，共同扶植學界在地科研成果轉化科技新創公司，打造台灣科技新創國際品牌。

(中時 )