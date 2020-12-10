政府宣布開放美國牛、豬進口後，引發不少反彈聲浪，行政院又爆發「牛肉麵之亂」、信功事件，累積大量民怨，「倒閣」的傳言四起。對此，民進黨中常委梁文傑9日則稱，黨內共識是至少到2022年縣市長選完。不過，資深媒體人韋安認為，蘇貞昌現在一人卡全黨（除了對新系有利外），必將引爆黨內激烈的鬥爭與內耗！

針對梁文傑的發言，韋安今在臉書說，別轉移目標了，新系當然支持蘇貞昌做久一點，因為可以讓新潮流的利益最大化，責任總統蔡英文扛，好處新系完全獨享，會害慘整個民進黨。

韋安進一步說，蘇貞昌現在一人卡全黨（除了對新系有利外），必將引爆黨內激烈的鬥爭與內，且蘇的「哏圖治國」，「以前民眾會覺得幽默機智，現在所有人看到就會噁心」；他更直言，蘇貞昌在黨內已經完全喪失話語權，和黨內外的政治威望，多在其位，只會有更多更大的負面效應。

最後，韋安更跟梁文傑「賭蘇貞昌下台時間」，也就是到底能做到2022，還是3到6個月，或者是明年5月20號之前。

(中時新聞網)