好的包裝能提高產品質感，替銷量加分，但一旦變成過度包裝，縱然短期內評價好，長期必會讓大眾膩煩。這正是蘇貞昌的處境。這次買漫畫給孫女被抓包報統編事件，就是過度包裝的最好案例。

或許因為女兒是設計師的關係，蘇貞昌一向是民進黨政治人物當中，極為重視設計的一位。2010年參選台北市長（就是蘇在保安宮宣示不選台北縣長第3次那次選舉），蘇貞昌就打出「台北超越台北」的口號，更在文宣上突破傳統綠營形象，以橘色與粉紅色為基調襯托蘇貞昌大大的笑臉，甚至還推出城市概念專輯Open Taipei，舉辦簽唱會等等，盡可能與年輕世代拉近距離。

然而，選出來卻不如預期。本來在蘇的預期中，這場是要複製阿扁1998年敗選台北市長，2000年當選總統的模式。是希望能小輸郝龍斌，之後直攻2012年總統。然而最後敗幅遠大於預期，也連帶拖累蘇的總統聲勢，導致蘇2011年總統初選敗給蔡英文，連兩屆總統初選敗北。

而若是探討當年極力包裝年輕形象的蘇為何會輸給蔡英文，原因很簡單，包裝掩蓋不了產品實質！2011年蘇貞昌這個產品的實質是什麼？他是前任台北縣長，更是阿扁8年最為重用的閣揆，更是2007年民進黨總統黨內初選中阿扁屬意的接班人，對陳水扁貪腐一路護航到底。這樣的形象不是把廣告牌改成橘色粉紅色，出出專輯這些花拳繡腿可以遮掩的。

時間拉到2014年太陽花學運爆發，那時具主席身分的蘇貞昌去立院替學生致詞時，竟喊出「林佳龍凍蒜」，被網友灌爆臉書，要他不要去玷汙聖潔的學生運動場子。這一刻可謂蘇貞昌政治生命最低點，幾個月後他黯然宣布不參選黨主席連任。之後幾年基本上民進黨的風光都與他無關。蔡英文選上總統了，英派與新潮流吃香喝辣，蘇系卻也沒得到什麼好處。

說起來也是十年河東十年河西，侯友宜這位蘇貞昌一任閣揆時重用過的警政署長，竟在2018年成為蘇貞昌的「貴人」。若不是民進黨遭遇侯友宜在新北市長期民調大幅領先，吳秉叡、羅致政等新生代望塵莫及的窘境，蔡英文主席豈會放虎歸山，讓老政敵蘇貞昌死灰復燃？然而為打敗侯友宜，這對政治怨偶又合作了起來。

若我們只看結果，蘇貞昌2018年新北市長選舉無疑是慘敗，大輸侯友宜29.1萬票，得票數甚至還比4年前的游錫●少6.1萬票。然而事後看證明這場選舉奠定了蘇貞昌二任閣揆成功（至少在萊豬開放前如此）的基礎。選戰期間因報統編事件黯然下台的行政院前發言人丁怡銘，就已是蘇競辦新聞部主任。蘇貞昌院長任內眾多宣傳效果絕佳的哏圖，其實早在選新北市長時期就已推出。

這就衍生出一個問題：蘇重視媒體創意這麼多年，為何僅在2019年1月至2020年秋天這一年半多期間獲得成功，其他時間，比方最近則是失敗？

原因無他，2019年到2020年秋天是一個特殊時期，這個時期因香港反送中及新冠肺炎事件，民進黨成功塑造出「反中至上」、「台灣一切好棒棒」、「我們是勇敢偉大的台灣人」的社會集體情緒，先有這種情緒當基礎，蘇貞昌又是手握大權，能決定政府政策，影響老百姓生活的閣揆，發的圖自然有人看，也有人讚。反觀2010年台北市長、2018年新北市長兩次選舉，民進黨處於逆風，蘇貞昌也非現任，沒什麼人會去關心一個無權的人做的圖，圖片有創意又如何？蘇貞昌又不是什麼偶像俊男美女。

蘇貞昌是從政幾十年的政客，他的形象做了無數次的包裝，但本性從來沒變過，他就是一個尖酸刻薄，篤信藍綠惡鬥哲學的政客。從他最新一筆爭議：買漫畫給孫女報統編事件，就可看出他這個人還是不知檢討。形象接連出包，該做的是從政府施政的基本面作檢討。他卻偏偏要去演一個「疼孫女慈祥外公秀」，演戲就算了還演不好，形象現在又逆風，自然成為了網友恥笑的對象。

就好像有些女生化妝追求的是「偽素顏」一樣，好的政治人物包裝，是讓人不覺得這是包裝，而是這個政治人物「渾然天成」的一部分。蘇貞昌性格太過剛硬好戰，卻又要包裝成溫情滿滿的印象，更慘的是已經被看破手腳了還堅持要繼續演下去，直讓人覺得慘不忍睹，難以直視。除非痛下決心檢討，要不蘇貞昌很難扭轉形象快速劣化的趨勢，但就算痛下心來檢討，恐怕蔡英文留給他的時間也不多了。

（作者為網路媒體工作者）