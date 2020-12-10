雙12在即，悠遊付與生活市集共同推出限時加碼回饋活動，推出三重回饋，同時拿到三項回饋，最高回饋金額達悠遊付儲值金425元。

即日起至12月底，使用悠遊付支付生活市集訂單，皆享累計消費金額6％回饋，每個悠遊付帳戶回饋上限悠遊付儲值金100元，限量前6,666名。

且自12月8日起至12月13日止，還有6天限時加碼，在生活市集使用悠遊付結帳，累計消費1,500元，即可拿到悠遊付儲值金225元的回饋，每個悠遊付帳戶限領1次，限額1,212名（依累計消費滿1,500時間序）。

別忘了，悠遊付在年底前還有綁定信用卡支付單筆消費滿200元、回饋悠遊付儲值金20元的活動，每個悠遊付帳戶回饋上限100元。

想趁雙12拿到最多回饋金，就得抓住黃金時機，在限時加碼期間消費滿1,667元，就可一次拿滿三重回饋，總回饋金額高達425元（225元+100元+100元），快點先到生活市集挑選準備下手的商品吧。

(工商 )