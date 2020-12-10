世界黃金協會（WGC）9日（周三）公布報告，11月全球黃金ETF持倉量呈現萎縮，終結過去1年的狂熱買氣，寫下史上第二大淨流出，這歸因於疫苗的進展提振投資人對全球經濟的信心，帶動資金撤離金市，流入其他風險較高的資產。

根據WGC指出，11月黃金ETF持倉量縮減107公噸，全球資產管理總規模減少68億美元或2.9％，此為過去一年來首次下滑。總持倉量降至3,880公噸，價值相當於2,150億美元。

新冠疫苗的發展近來傳出捷報，身為避險資產的黃金吸引力下滑，此波黃金ETF資金出走潮也呼應金價走勢，上月金價創4年來最大單月跌幅。

WGC分析師指出，由美國大選與疫情來看，這兩大市場主要風險已明顯減低，一是大選結果依舊是兩黨對峙局面，二是藥廠發布成功開發新冠疫苗的消息，使得近期風險資產大受激勵，部分國家股市創新高，MSCI全球股市指數也締造單月最佳表現。黃金ETF資金出走、債券殖利升高等，再再反映投資人避險情緒消退。

儘管上月黃金ETF呈現淨流出，但2020年的表現仍相當搶眼。今年的1到11月黃金ETF持倉量累計暴增916公噸或將近50％，早已打破歷年來的全年紀錄。

(工商 )