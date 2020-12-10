需求面利多帶動ICE原糖期貨大漲4％ 21:092020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場傳言全球最大糖消費國印尼，將於幾天內宣布進口許可計畫，需求面利多帶動洲際交易所（ICE）原糖期貨大漲。ICE 3月交割原糖期貨9日收盤勁漲4％，收在每磅14.97美分，持續收復本周一挫至1個月低點的失土。市場預期原糖價格會在14～15美分的價格區間盤整，但隨著全球最大糖出口國巴西供給展望改善，糖價料將走低。 桂盟業績紅不讓 盤中股價大漲４％ 《商情》疫苗提振市場情緒 拉抬紐約棉花收高逾1％ (工商 ) #原糖 #CE #期貨 #利多帶動 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股狂歡 留意四大翻空訊號 04:102020/12/10 財經要聞 《鋼鐵股》春雨11月營收創今年新高 Q4＞Q3 16:142020/12/10 財經 《國際油價》庫存增加 美油期貨微跌 09:432020/12/10 財經 4433法則 7檔台股基金出列 04:102020/12/10 投資理財 嘉縣府財政困難原民會來相挺 基礎建設核定超過1500萬元 17:342020/12/10 寶島 《電腦設備》3大類訂單回溫 事欣科續拚營運回升 15:572020/12/10 財經 金屬原料、產品 漲漲漲 04:102020/12/10 財經要聞 亞洲成長基金績效靚 亞股紛紛創新高 04:102020/12/10 投資理財 特斯拉遭空頭大暴殺 華爾街大咖曝最凶險警告 15:092020/12/10 財經 景氣回春 街口道瓊銅創高 04:102020/12/10 證券．權證 營收報喜 被動元件動起來 04:102020/12/10 證券．權證 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 大陸狠開鍘！ 澳棉花商爆量急尋買家 瞄準這2國 - 要聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 炒股賺百萬！台積電員工曝超狂投資 網喊這3字對了 - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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