市場傳言全球最大糖消費國印尼，將於幾天內宣布進口許可計畫，需求面利多帶動洲際交易所（ICE）原糖期貨大漲。ICE 3月交割原糖期貨9日收盤勁漲4％，收在每磅14.97美分，持續收復本周一挫至1個月低點的失土。市場預期原糖價格會在14～15美分的價格區間盤整，但隨著全球最大糖出口國巴西供給展望改善，糖價料將走低。

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