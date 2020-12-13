何庭歡開始進行鐵馬環島活動。(取自何庭歡臉書)

中天新聞台被NCC撤照，停止在有線台上播映，轉戰YouTube頻道繼續發聲，而觀眾也對中天所製播的內容相當支持。對此，曾任電視台主播的何庭歡在臉書力挺新聞自由，更要大家「關電視到戶外走走吧」。

前主播何庭歡目前擔任廣播節目主持人，擁有高人氣的她，常在臉書跟粉絲互動，引起不少關注。而中天新聞台從12日凌晨零時起，無法在有線電視上播出，何庭歡當天一早就在臉書寫下，力挺新聞自由，關電視到戶外走走吧，來看台灣的美。

何庭歡也說，希望藉此「找回正能量」，而她也透露已經開始的單車環島行程，並附上出發照片。不少粉絲見狀後，紛紛留言表示，「不愧是新聞人，看到中天新聞台被關台，立刻響應拒看綠油油新聞台電視」、「世事難料」，另外也有不少人為她的環島行程加油。

然而，也是記者出身的何庭歡，日前接受《中時新聞網》訪問時表示，公正的第四權是媒體很重要的一個功能，也就是所謂的能夠監督政府，在新聞台被關台的情況下，大家更需要去關注的是後續會不會有所謂的「寒蟬效應」呢？

(中時新聞網)