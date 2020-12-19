何庭歡回到之前工作的鳳山辦公室合影。（取自何庭歡臉書）

擁有高人氣的前主播何庭歡，正在進行「單車環島」旅行，每一天都會在臉書分享騎車心情和美景，曾經在高雄市短暫停留工作的她，日前騎車踏入高雄市時，忍不住地想點唱一首「最熟悉的陌生人」，更透露自己滿懷感慨的跑到鳳山辦公室拍照，回憶過往。

何庭歡在臉書透露，踏入高雄時，好想點唱一首「最熟悉的陌生人」，畢竟曾經在這裡短暫停留過一小段職涯，如今儘管物換星移，但她認為，港都每位朋友的笑容，都還是跟記憶裡一樣的溫暖，對於需要幫助的人，不吝於給予任何援手！

何庭歡表示港都朋友都還是跟記憶裡一樣的溫暖。（取自何庭歡臉書）

何庭歡也說，加上高雄的美景美食，晚餐超豐盛鐵板燒、早餐超懷念的老江紅茶，還有一住就不想離開的文創商旅，叫人怎麼捨得離開這個城市呢？但環島目標尚未完成；她更透露，「離開前，還是滿懷感慨的跟鳳山辦公室 合照一張，回憶那些年在這裡被堵麥的日子...」

不少網友留言表示，「歡迎歡歡常來高雄鳳山玩」、「應該要唱瓜哥的，你依然在我心深處」、「經過雲林沒去看一下前任老闆啊」；還有不少網友貼心提醒，「安全永遠放第一！一路平安」。

(中時新聞網)