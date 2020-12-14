歲末年終，許多上班族開始期待尾牙。不過，根據yes123求職網14日公布最新調查，上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，第一名是「老闆或主管致詞冗長」（61.6％），其次是「抽獎獎項不如預期」（47.7％），第三是「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」（42.3％）。

另外，還有「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」（38.3％）、「表演活動無聊」（33.5％）、「被要求向老闆、主管乾杯致意，並發表年終感言」（31.1％）、「抽獎獎項大小，有年資、職務限制（區別）」（29.8％）、「隔天是上班日，不能盡興參與尾牙」（28.8％）等等。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒雇主，別忘了尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，要讓大家好好享用美食，擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫他（她）們一定要出席，或者再花時間準備上台表演。

上述「年終獎金與尾牙規畫調查」由yes123求職網於2020年11月25日到12月9日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役），且目前有工作的會員，有效問卷共1,320份。

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