美國知名成人平台Pornhub上有許多關於兒童性侵、虐待等影片，引起外界高度關注；對此Pornhub官方緊急成立「Red Team」團隊，主動清除1000多萬支影片。其中數學老師張旭經營的「最大華人微積分教學頻道」也被刪除，讓他忍不住拍片自嘲。

張旭透露，雖然只和這個頻道相處不到半年，但也曾懷抱過在Pornhub上大展身手的夢想，曾經的Pornhub最大華人微積分教學頻道，還沒完成的翻模計畫，都只能成為回憶了，「感謝Pornhub當我還是Pornhuber時，讓我在數學老師的圈子裡多了一個記憶點。」

為了紀念逝去的帳號，他模仿網紅「反正我很閒」拍片，再度引起關注。影片中張旭自嘲，「那個是我人生最輝煌的時候，每天晚上都在教室拍片，看有沒有學生需要幫助，但沒什麼學生看，還被警察抓過，如果可以，好想再當一次Pornhuber。」

無釐頭的影片，吸引網友朝聖，紛紛留言「安全帽是影片亮點嗎」、「痛哭流涕呀，永遠的數學男優」、「哭笑不得」、「我的微積分哭哭」、「太神啦蹭爆笑死」。

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(中時新聞網)