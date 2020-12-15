根據南韓央行周二公布的11月26日利率會議記錄，該央行決策理事會幾乎所有成員都對受到疫情衝擊的就業市場，以及迅速攀升的家庭債務感到擔憂。

一名理事會成員表示，在一段相當長的時間內，就業市場的復甦不太可能實現，因為中小型企業、自營事業，以及具有高度就業影響力的建築業仍然疲弱。

另外兩名成員表示，應該繼續提供那些針對性的支持措施，尤其是對那些容易受到疫情影響的人。大多數成員表示，應持續監控與積極解決因家庭債務增加而不斷累積的金融失衡問題。

一名董事會成員表示，因政府創造的寬鬆金融環境，以及央行為了緩解新冠肺炎疫情所做的努力而持續飆升的家庭債務，令人擔憂。

由7人組成的決策委員會在11月26日一致表決通過維持其基準利率不變，仍為0.50%，為連續第4次會議按兵不動。受惠於出口回溫，該央行雖然將今年經濟成長預測從年減1.3%略為調升至年減1.1%，並將明年成長預測上修至3%，但也警告入冬後全球疫情升高，將使經濟前景面臨挑戰。

(時報資訊)